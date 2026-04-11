Vitória de Guimarães empata em casa do quase despromovido AVS

O Vitória de Guimarães sentenciou hoje praticamente as hipóteses de alcançar uma qualificação para as competições europeias, ao ceder um empate 1-1 em casa do quase despromovido AVS, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol.

Gustavo Silva colocou os vimaranenses em vantagem, aos 24 minutos, mas Tomané, aos 27, assinou o empate diante da antiga equipa, que não vence fora de Guimarães desde 13 de dezembro e segue em nono lugar, com 36 pontos.

Já o AVS, 18.º e último colocado, com 12 pontos, deu mais um passo rumo à despromoção à II Liga e até pode ver esse destino consumado no final desta ronda, caso o Casa Pia (16.º) vença o Alverca e o Nacional (15.º) bata o Benfica no Estádio da Luz, ambos no domingo.