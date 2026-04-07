Entre crises, conflitos e empates

Correio da Manhã:

- "Disparam notas falsas vindas da China"

- "Encomendas online, chegam por via postal"

- "Gansos travam sonho do Benfica. Casa Pia 1 Benfica 1"

- "Sporting -- Arsenal. Doelo de goleadores no regresso de Gyokeres"

- Trump ameaça. ´Podemos acabar com o irão numa noite'"

- "Viagem inédita ao lado oculto da Lua"

- "Seguro pressiona Governo sobre atrasos"

Público:

- "Estado proibido de cobrar custas a quem fique abaixo do salário mínimo"

- "Zona Centro. Seguro pressiona Governo: 'É preciso acelerar apoios'"

- "Habitação. Metro quadrado chega aos 20 mil euros junto à Av. da Liberdade"

- "Parceiros sociais. Reforma laboral vai a votos sem sinal de acordo da UGT"

- "Obituário. Álvaro Cassuto projectou a música portuguesa"

- "Médio Oriente, Trump avisa que pode derrubar o Irão 'inteiro numa noite'"

- "Eleições na Hungria. 'Se não fosse connosco, isto seria uma óptima série de TV'"

Jornal de Notícias:

- "Perceber a 'dor agreste' e 'acelerar os apoios'. Seguro iniciou Presidência Aberta na região devastada pela tempestade"

- "Casa Pia 1-1 Benfica. O título é uma miragem"

- "Defesa. Quase 300 milhões do PRR para modernizar as Forças Armadas"

- "Guerra. Trump diz que o Irão pode ser derrotado 'numa noite'"

- "Alenquer. Juiz Ivo Rosa queria libertar suspeito de abuso sexual"

- "Porto. Demolição vai reduzir edifício transparente de quatro para dois pisos"

- "Champions. Sporting entra em cena com o Arsenal à procura de registo inédito"

- "Liga Europa. F. C. Porto dá-se bem no reencontro com ex-treinadores no dragão"

- "Rosalía. Lotação esgotada para um concerto em quatro atos"

Diário de Notícias:

- "Lua. Nunca um humano foi tão longe no espaço"

- "Um em dez portugueses com mais de 16 anos revela níveis graves de ansiedade"

- "Política. Lista conjunta para Constitucional afasta hipótese de rebelião no PSD"

- "Tempestades. Seguradoras vão pagar mil milhões para compensar danos"

- "Hungria. Podem as eleições de domingo ser o fim do 'reinado' de 16 anos de Viktor Orbán?"

- "Médio Oriente. Irão rejeita cessar-fogo horas antes de expirar o ultimato de Trump"

- "Arte. Diogo Pimentão desenha com o corpo e explora a destruição criativa, diversidade e força"

- "Liga dos Campeões. Gyökeres ainda não é em Londres o herói de Alvalade, Suárez mitigou as saudades"

Negócios:

- "Diesel europeu duplica de valor e ameaça afetar todos os preços"

- "Pedro Moreira da Silva. vice-'chairman' executivo da Cerealis. 'É inevitável que a subida da energia chegue à prateleira'"

- "Radar África. EUA usam Lobito e Mota-Engil para ilustrar ação em África"

- "Portugal terá a maior queda de investimento na UE em 2027"

- "Biometano visto como solução para cortar dependência do gás"

- "Trabalho. Acordo sobre a nova lei laboral parece mais próximo"

- "Participações. Mau tempo vai custar mil milhões às seguradoras"

O Jornal Económico:

- "Extinta ação de 514 milhões contra ex-gestores do GES"

- "Associados de patrões e sindicatos vão decidir sobre revisão"

- "Hoje é dia em que Trump ameaça levar o apocalipse ao Irão"

- "Saúde. Emprega mais de meio milhão e paga salários superiores a 2.000 euros"

- "Transportadores esperam 'pacote robusto' de apoios do Governo"

- "Portugal aguenta quatro meses. Golfo é o maior fornecedor"

- "Amazon quer comprar Globalstar por 9 mil milhões"

- "Portugal disputa 500 milhões alemães"

Record:

- "Águia não pia [Casa Pia 1 Benfica 1]"

- "Benfica tropeça e falha aproximação aos rivais"

- "Encarnados deixam de depender de si mesmos para chegar à Champions"

- "Sporting -- Arsenal 'Gyokeres será muito bem recebido'

- "Farioli quer tudo"

- "Deslize na liga não fere ambição"

O Jogo:

- "Casa Pia 1-1 Benfica. Desligados. Águias desperdiçam oportunidade de aproximar-se da liderança com exibição pobre"

- "Encarnados sem derrotas, somam nono empate"

- "Otamendi. 'A culpa é nossa e nada mais há a dizer'"

- "Mourinho arrasa atitude dos jogadores. 'Tinha vontade de não fazer jogar mais alguns, mas são ativos do clube'/ 'Após o 1-0 há displicência, não há energia, não há fome'/ 'Perdemos as últimas possibilidades de lutar pelo título'"

- "FC Porto. Pouco dados à 'lei do ex'. Só um treinador com passado portista venceu no dragão neste século"

- "Farioli: 'O conforto não faz parte da minha jornada'"

- "Uma viagem com os amigos de Espinho. Vítor Pereira regressa como adversário do clube que o lançou para a ribalta"

- "Sporting-Arsenal 20H00. Sem medo. Leões não entregam o favoritismo aos gunners e apostam em fazer história"

- "Rui Borges. 'Gyokeres será bem recebido'"

- "Participação ao CD contra Alberto Costa"

A Bola:

- "Casa Pia 1-1 Benfica. Ponto final. Título é miragem e segundo lugar complica-se"

- "José Mourinho atira toalha ao chão. 'Tinha vontade de não fazer jogar mais alguns jogadores, mas há valores mais altos que se levantam, são ativos...'/ 'Gostava de continuar no Benfica'"

- "Sporting-Arsenal. Vamos a eles, leões! Casa cheia em Alvalade à espera de Gyokeres e companhia"

- "'Queremos tornar o sonho realidade. Nesta fase da Champions já não há favoritos' - Rui Borges"

- "Queixa contra o portista Alberto por alegada cuspidela a sorriso"

- "FC Porto. "Nottingham Forest vai exigir a nossa melhor versão" - Francesco Farioli"

- "Arouca 3-2 Estoril"

- "Internacional. Libertadores começa hoje com trio luso na corrida. "Abel Ferreira (Palmeiras), Artur Jorge (Cruzeiro) e Leonardo Jardim (Flamengo) ambicionam troféu"