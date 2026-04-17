AVS pode tornar-se a primeira equipa despromovida à segunda divisão

O AVS, último classificado da I Liga, pode tornar-se hoje a primeira equipa a ser despromovida à segunda divisão do futebol português, se perder no estádio do Rio Ave, no jogo de abertura da 30.ª jornada.

Os avenses, que ocupam o 18.º lugar, conquistaram apenas 12 pontos e, se não somarem mais nenhum em Vila do Conde, ficam impossibilitados de alcançar o Casa Pia no 16.º (destinado ao play-off de manutenção na I Liga), uma vez que se manterão a 13 pontos dos casapianos, quando estarão apenas 12 em disputa nas últimas quatro rondas.

Se o AVS alcançar a segunda vitória no campeonato ou empatar com os vila-condenses, permanecerá pelo menos mais uma noite no escalão principal, mas a despromoção pode chegar no sábado, em função dos resultados do Casa Pia e do Nacional -- que tem os mesmos pontos e também está envolvido na luta pela manutenção -, nas receções ao Santa Clara e ao Alverca, respetivamente.

A 30.ª jornada fica marcada pelo dérbi lisboeta de domingo entre o bicampeão Sporting, segundo colocado, com dois pontos de vantagem e menos um jogo realizado, e o Benfica, terceiro, decisivo para a atribuição do segundo posto, que proporciona o acesso à fase preliminar da Liga dos Campeões da próxima época.

O confronto entre os rivais de Lisboa pode ser aproveitado pelo FC Porto, que lidera a competição, com cinco pontos de vantagem sobre os 'leões' (e igualmente mais um encontro disputado), quando receber o Tondela, 17.º posicionado, também no domingo.

Programa da 30.ª jornada:

Sexta-feira, 17 abr:

Rio Ave - AVS, 20:45

Sábado, 18 abr:

Nacional - Alverca, 15:30

Casa Pia - Santa Clara, 18:00

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 20:30

Domingo, 19 abr:

Arouca - Estrela da Amadora, 15:30

Sporting - Benfica, 18:00

FC Porto - Tondela, 20:30

Sporting de Braga - Famalicão, 20:30

Segunda-feira, 20 abr:

Moreirense - Estoril Praia, 20:15