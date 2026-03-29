Começaram hoje os voos directos do continente para o Porto Santo

Hoje começa o Verão IATA, período que define a programação no sector aeronáutico. Neste contexto, a TAP deu início aos voos directos do continente português para o Porto Santo e a easyJet também.

O voo da TAP, um A320, chegou esta manhã com uma ocupação muito boa. O voo veio quase cheio.

Esta manhã chegou igualmente o voo da Dinamarca, que vem geralmente com ocupação quase completa.

Já no período da tarde, chegou o voo proveniente da cidade do Porto, da companhia aérea low cost Easyjet. Este aparelho, um A320, trouxe muitos continentais.

Fazendo as contas por alto, nestes três voos podem ter chegado mais 400 passageiros à "ilha dourada". Ainda de salientar que, na próxima terça-feira, começam os voos provenientes do Luxemburgo.

Se somarmos as boas ocupações do Lobo Marinho, desde quinta-feira e até este domingo, o Porto Santo recebeu milhares turistas para o início do período da Páscoa.