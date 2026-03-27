Homem morre atropelado por camião

Um homem de 34 anos que estava a trabalhar na Via Expresso no Porto da Cruz foi ontem à noite atropelado pelo camião da própria empresa e morreu no local. O alerta foi dado pelas 23h18, tendo os Bombeiros Municipais de Machico e a EMIR se deslocado ao local, mas já nada puderam fazer e o óbito acabou por ser declarado.

A empresa estava a proceder a lavagens no túnel. O camião estava em marcha atrás, quando o trabalhador, que estaria num ângulo invisível e também não se terá apercebido do movimento do pesado, acabado por ser colhido.