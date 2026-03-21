Presidente da República acompanha situação no Porto Santo e lamenta danos

O Presidente da República, António José Seguro, está a acompanhar e a recolher informação, através da Casa Civil, "sobre as consequências" do fenómeno meteorológico ocorrido na Madeira, "mais especificamente na ilha de Porto Santo", lamentando os danos provocados.

A informação foi avançada à Lusa por fonte oficial de Belém.

Tornado provoca estragos no Porto Santo Vídeos e fotografias de porto-santenses ilustram aquilo que consideram ter sido um mini tornado

O Serviço de Proteção Civil da Madeira atualizou para 96 o número de ocorrências registadas entre quinta-feira e as 08:00 de hoje devido ao mau tempo que está a afetar o arquipélago, causado pela passagem da depressão Therese.

Os incidentes provocados pelo mau tempo afetaram diversos pontos do arquipélago, sendo que o maior número de ocorrências -- 25 -- foi registado ao princípio da noite de sexta-feira na ilha do Porto Santo, devido a um período de 20 minutos de chuva intensa, "associado a uma célula convectiva".

Entre as ocorrências contam-se cinco quedas de redes elétricas, 18 quedas de árvores, oito quedas de elementos de construção, dois desabamentos, 16 inundações, 16 derrocadas e três quedas de estruturas.

As operações de socorro mobilizaram 250 operacionais e 117 meios técnicos, e todas as situações foram resolvidas no patamar municipal, não havendo registo de vítimas.

Entre os concelhos mais afetados na ilha da Madeira estão o Funchal, com 21 ocorrências, Santa Cruz (13), Câmara de Lobos (13), Machico (nove) e Calheta (cinco), todos localizados na costa sul.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todo o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo, que vigora desde as 07:31 e até às 18:00 de hoje, devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada.

A depressão Therese condicionou o Aeroporto Internacional da Madeira entre quinta-feira e a manhã de sexta-feira, com dezenas de voos cancelados, mas a operação decorre agora com normalidade.