Alegado homicida em estado grave e no isolamento

O homem suspeito de ter matado a própria mãe, na zona da Matur, em Água de Pena, encontra-se no espaço de isolamento do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, sob vigilância das autoridades policiais, apurou o DIÁRIO.

Suspeito de matar a mãe em Machico deu entrada no hospital O suspeito de matar a mãe na zona da Matur, em Água de Pena, esta segunda-feira, foi localizado esta tarde na residência do crime e encontra-se, neste momento, hospitalizado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo sido transportado pelos Bombeiros Municipais de Machico em colaboração com a PSP.

Depois de ter sido localizado, ontem, na residência onde ocorreu o crime, quatro dias após os factos, o indivíduo foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou sob observação médica, na sequência de ferimentos sofridos ao atirar-se de uma varanda durante a intervenção policial. A sua situação clínica é considerada, neste momento, grave. Não está colocada de parte recorrer a intervenções cirúrgicas. As próximas horas serão determinantes para a avaliação do quadro terapêutico a seguir do alegado assassino.

Alegado homicida da Matur encontrado em casa O homem atirou-se da varanda e foi encaminhado para o hospital

O estado físico debilitado e a necessidade de avaliação especializada colocam agora em aberto a eventual transferência para uma unidade de saúde mental, cenário que dependerá do diagnóstico clínico psiquiátrico. Depois disso e quando receber alta relativa aos ferimentos causados pela queda, o suspeito poderá ser encaminhado para uma instituição de acompanhamento psiquiátrico continuado, num quadro que conjuga exigências clínicas e legais.

A investigação da Polícia Judiciária prossegue, entretanto, centrada na reconstituição dos factos e na recolha de indícios. Entre os elementos já apurados está a possível utilização de um haltere, ao que tudo indica de 15 quilos, onde foram detectados vestígios de matéria orgânica, admitindo-se que possa ter sido uma das armas utilizadas no crime. As autoridades trabalham também a hipótese de o suspeito ter tentado eliminar provas após o alegado homicídio.

De acordo com o enquadramento legal em vigor, situações que envolvam comportamentos de risco para o próprio ou para terceiros podem conduzir a internamento compulsivo, decisão que depende de avaliação psiquiátrica e posterior validação judicial. Trata-se de um procedimento que implica restrições à liberdade individual e que, por isso, exige sustentação clínica e apreciação por um juiz.

Só depois de estabilizada a condição de saúde é que o suspeito deverá ser presente a primeiro interrogatório judicial, no prazo legal previsto, mantendo-se até lá sob custódia e acompanhamento médico.