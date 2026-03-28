Engenheiros visitam Central Dessalinizadora do Porto Santo

Cerca de 20 engenheiros participaram, este sábado, numa visita técnica à Central Dessalinizadora do Porto Santo, no âmbito das comemorações do Dia Regional do Engenheiro, que decorrem este fim-de-semana na ilha. A iniciativa foi promovida pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Química e Biológica.

A visita contou também com a presença do Bastonário da Ordem dos Engenheiros de Angola, Augusto Baltazar de Almeida, e do vice-presidente, Rui das Neves, que acompanharam os trabalhos e manifestaram grande interesse pela infra-estrutura e pelas soluções técnicas ali implementadas.

Guiada pelo engenheiro Nuno Pereira, director de Produção e Tratamento de Águas, a visita permitiu conhecer no terreno uma das infra-estruturas mais relevantes para a segurança hídrica do Porto Santo, ilha onde a dessalinização é essencial para garantir o abastecimento público de água potável.

Localizada junto ao cais da Vila Baleira, a Central Dessalinizadora do Porto Santo é a única fonte de água potável da ilha e produz actualmente cerca de 6,3 milhões de litros por dia (6.300 m3), através de osmose inversa. Inaugurada em 1978 e em funcionamento desde 21 de Abril de 1980, foi pioneira na Europa e uma das primeiras no mundo a recorrer a esta tecnologia, assumindo desde então um papel determinante no desenvolvimento do Porto Santo.

No âmbito dos investimentos em curso financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), está em desenvolvimento a ampliação da central, com destaque para a construção de uma nova galeria de captação de água salgada, a Galeria 5, num investimento de cerca de 5 milhões de euros. Esta intervenção visa reforçar a capacidade de produção, a redundância do sistema e a resiliência da infra-estrutura, respondendo ao aumento das necessidades de consumo da ilha.

A visita técnica permitiu ainda aos participantes observar as soluções de engenharia associadas à modernização da central e compreender a importância estratégica desta infra-estrutura para a autonomia, sustentabilidade e resiliência hídrica do Porto Santo.