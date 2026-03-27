A doença do verme do coração

Os cães e os gatos fazem parte da vida de muitas famílias e, tal como qualquer outro membro do agregado, dependem de cuidados regulares para manterem uma vida saudável e equilibrada. Alimentação adequada, exercício físico, acompanhamento veterinário e prevenção de doenças são alguns dos pilares essenciais do bem-estar dos patudos.

Muitas das doenças que afectam os animais de companhia podem evoluir de forma silenciosa, sem sinais evidentes numa fase inicial. Por essa razão, a vigilância e a prevenção assumem um papel fundamental na protecção da saúde dos amigos de quatro patas ao longo da sua vida.

Na rubrica 'Explicador' de hoje conheça a dirofilariose, vulgarmente denominada doença do verme do coração.

A dirofilariose, popularmente conhecida como doença do verme do coração, é uma doença parasitária que afecta sobretudo cães, podendo também ocorrer em gatos e, raramente, em humanos. Transmitida por mosquitos, a infecção pode provocar danos graves no coração e nos pulmões dos animais se não for detectada e tratada a tempo.

Embora exista tratamento, este pode ser complexo e prolongado. Por isso, a prevenção continua a ser considerada a forma mais eficaz de proteger os animais de companhia.

O que é a dirofilariose?

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A dirofilariose é causada por parasitas do género dirofilaria, sendo a espécie 'dirofilaria immitis' a mais relevante em medicina veterinária. Estes parasitas pertencem ao grupo dos nematódeos, um tipo de verme microscópico que pode infectar diferentes espécies animais.

Nos cães infectados, os vermes adultos instalam-se principalmente no coração e nas artérias pulmonares, onde podem crescer até cerca de 20 a 30 centímetros de comprimento. A presença destes parasitas interfere com a circulação sanguínea e pode provocar alterações progressivas no sistema cardiovascular e respiratório.

Em Portugal, estima-se que cerca de 12% dos cães estejam infectados, sendo a doença considerada endémica em algumas regiões, com maior incidência, nomeadamente no Algarve, no Ribatejo e na Madeira.

Como ocorre a transmissão?

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A dirofilariose é transmitida através da picada de mosquitos infectados.

O ciclo da doença funciona da seguinte forma: Um mosquito pica um cão infectado e ingere larvas microscópicas chamadas microfilárias. No interior do mosquito, estas larvas desenvolvem-se até um estado infeccioso. Quando o mosquito volta a picar outro animal, transmite essas larvas. No novo hospedeiro, as larvas migram pelo organismo durante vários meses até chegarem ao coração e às artérias pulmonares, onde se tornam vermes adultos.

O ciclo é relativamente lento, podendo o desenvolvimento completo do parasita demorar entre seis e nove meses.

Em Portugal, o pico de transmissão ocorre habitualmente durante os meses mais quentes, sobretudo em Julho e Agosto, quando há maior actividade de mosquitos.

Quais são os sintomas nos cães?

Muitos cães infectados podem não apresentar sintomas numa fase inicial, o que dificulta a detecção precoce da doença. Quando surgem sinais clínicos, estes tendem a desenvolver-se de forma gradual e podem incluir tosse persistente ou crónica; dificuldade respiratória ou falta de ar; cansaço ou intolerância ao exercício; perda de apetite; perda de peso; ruídos pulmonares anormais; acumulação de líquidos no abdómen (ascite); desmaios ou colapso em situações mais graves.

À medida que a doença progride, podem surgir lesões pulmonares e insuficiência cardíaca, podendo a infecção tornar-se potencialmente fatal se não for tratada.

Nos gatos, os sintomas tendem a ser mais subtis e muitas vezes confundidos com outras doenças respiratórias.

Como é feito o diagnóstico?

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O diagnóstico da dirofilariose pode ser realizado através de diferentes exames veterinários, nomeadamente análises ao sangue, que permitem detectar antigénios do parasita ou microfilárias; microscopia, para observação directa das larvas; radiografia torácica, para avaliar alterações pulmonares e/ou ecografia cardíaca, que pode revelar a presença de vermes adultos no coração.

Em muitos casos, o rastreio pode ser feito através de um teste rápido com uma pequena amostra de sangue.

Existe tratamento?

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Sim, existe tratamento para a dirofilariose canina. No entanto, este é geralmente complexo, prolongado e requer acompanhamento veterinário rigoroso.

O tratamento pode incluir medicamentos antiparasitários para eliminar as larvas e os vermes adultos, terapêutica de suporte para controlar os sintomas, antibióticos para combater bactérias associadas aos parasitas, e, em alguns casos, a remoção cirúrgica dos vermes.

Durante o tratamento, é frequentemente necessário reduzir drasticamente a actividade física do animal, uma vez que a morte dos parasitas pode provocar complicações, como embolias pulmonares.

Mesmo após a eliminação dos parasitas, alguns cães podem ficar com lesões pulmonares permanentes, dependendo da gravidade da infecção.

A dirofilariose pode afectar humanos?

A dirofilariose é considerada uma doença zoonótica, ou seja, pode ocasionalmente infectar humanos.

A transmissão também ocorre através da picada de mosquitos. No entanto, o parasita não consegue completar o seu ciclo de vida no organismo humano, pelo que a infecção é geralmente limitada.

Em alguns casos, as larvas podem chegar aos pulmões e formar pequenos nódulos, que podem ser detectados numa radiografia torácica. Normalmente, a infecção resolve-se espontaneamente e não requer tratamento.

Como prevenir a dirofilariose?

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A prevenção é considerada a forma mais eficaz de proteger os animais contra a doença. Entre as medidas mais recomendadas encontram-se a administração regular de medicação preventiva antiparasitária (mensal ou anual), a utilização de repelentes contra mosquitos, como coleiras, pipetas ou sprays, a realização de testes de rastreio periódicos e reduzir a exposição do animal a insectos, especialmente durante os meses mais quentes.

Como o tratamento pode ser exigente e dispendioso, a prevenção é geralmente mais simples, segura e eficaz.

Uma doença silenciosa, mas prevenível

A dirofilariose pode evoluir lentamente e passar despercebida durante meses e, quando não é diagnosticada ou tratada a tempo, pode provocar danos graves no coração e nos pulmões dos animais. Por esse motivo, o acompanhamento veterinário regular e a prevenção antiparasitária são fundamentais para reduzir o risco de infecção e proteger a saúde dos animais de companhia.