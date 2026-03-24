Avião da Binter divergiu para o Porto Santo
O voo NT4937 da Binter, proveniente do Porto Santo, regressou há pouco ao aeroporto de origem devido às condições meteorológicas na zona do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, que também obrigaram duas aeronaves a permanecer em espera.
O Embraer 195 da TAP, proveniente de Lisboa, realizou várias voltas até conseguir uma aberta que permitisse aterrar na ilha da Madeira.
Já a aeronave da easyJet, vinda do Aeroporto Humberto Delgado, continua a aguardar uma aberta para aterrar.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo