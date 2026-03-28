Vídeo mostra queda de jovem na Cascata dos Anjos

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma jovem escorrega e cai junto à Cascata dos Anjos, na Ponta do Sol, acabando por ficar ferida.

Apesar de não ser possível confirmar quando ocorreu o incidente, o episódio é mais um exemplo de comportamentos de risco por parte de quem visita a zona. A Cascata dos Anjos é conhecida pela sua beleza e pelo cenário fotogénico, o que atrai diariamente inúmeros turistas. No entanto, também é uma área identificada como perigosa, existindo avisos de derrocada e outros sinais de alerta.

Acesso à Cascata dos Anjos continua interdito? As férias de Eduardo Madeira na Região já foram notícia. O humorista tem publicado nas suas redes sociais várias imagens e vídeos das actividades que tem feito e dos passeios que tem dado pela ilha.

Importa recordar que o acesso àquele ponto encontra-se interdito, com a estrada a estar encerrada há vários anos precisamente devido ao risco da queda de pedras. Ainda assim, a popularidade daquela queda de água leva muitos visitantes a ignorarem as restrições e a avançarem para a zona de risco.