Porto do Funchal recebeu hoje o Costa Fortuna

O Porto do Funchal recebeu este domingo, 22 de Março, a escala do navio de cruzeiro Costa Fortuna, que chegou bem cedo, pelas 6 horas, proveniente do porto canário de Las Palmas, com 2.742 passageiros e 932 tripulantes a bordo.

O navio fez uma escala de 11 horas no Funchal, agenciada pela Blatas, com uma pequena operação de turnaround (início e final de uma viagem), que envolveu 129 passageiros, 65 dos quais a embarcar e 64 a desembarcar.

O Costa Fortuna seguiu viagem pelas 17 horas rumo a Santa Cruz de Tenerife para prosseguir o cruzeiro de sete dias na região da Cruise Atlantic Islands, com escalas em Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote e Madeira.

Amanhã, segunda-feira, o Porto do Funchal recebe o Meins Schiff Relax.