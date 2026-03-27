Grande derrocada no Curral das Freiras

Uma grande derrocada abalou esta manhã o Curral das Freiras, mais precisamente o sítio da Seara Velha.

A foto que partilhamos atesta a gravidade da situação, que colocará em risco de desabamento várias casas da zona. Uma informação ainda não confirmada.

Segundo pudemos apurar, a ribeira dos Socorridos ficou tapada a partir daquela zona. O vídeo anexo também mostra a dimensão da derrocada.

Desconhece o DIÁRIO se há mais consequências - pessoas apanhadas na derrocada -, mas a Protecção Civil local e regional já estão alertadas e no local há aparato.

Poderá ser necessário evacuar toda a zona por cima da derrocada.