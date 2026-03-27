Suspeito de matar a mãe em Machico deu entrada no hospital

O suspeito de matar a mãe na zona da Matur, em Água de Pena, esta segunda-feira, foi localizado esta tarde na residência do crime e encontra-se, neste momento, hospitalizado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo sido transportado pelos Bombeiros Municipais de Machico em colaboração com a PSP.

Alegado homicida da Matur encontrado em casa O homem atirou-se da varanda e foi encaminhado para o hospital

Segundo apurou o DIÁRIO junto de residentes da zona da Matur, o alegado homicida nunca terá saído de casa desde o crime, ocorrido no passado dia 23 de Março , e foi encontrado depois de os vizinhos alertarem a Polícia Judiciária.

Durante a intervenção, o suspeito terá tentado atirar-se da varanda, sendo de imediato assistido e transportado para cuidados médicos.

Em declarações ao DIÁRIO, o director da Casa de Saúde Câmara Pestana, Ricardo Gomes, explicou que, perante comportamentos considerados graves ou que coloquem em risco o próprio ou terceiros, o procedimento habitual passa pelo encaminhamento hospitalar para avaliação psiquiátrica, podendo resultar num internamento involuntário.

“O procedimento é encaminhar a pessoa pela polícia e bombeiros para a urgência hospitalar, onde é avaliada por um psiquiatra de serviço nas urgências. Se forem confirmados comportamentos que representem risco, é decretado um internamento involuntário”, explicou.

Segundo o responsável, após a avaliação nas urgências, o doente é encaminhado para uma unidade de saúde mental, sendo posteriormente comunicada a situação ao tribunal, que valida, ou não, a medida com base nos relatórios médicos. “Estamos a falar de uma decisão que implica limitar a liberdade da pessoa, por isso tem sempre de existir validação judicial baseada no parecer clínico”, acrescentou.

Ricardo Gomes refere ainda que, numa fase inicial, a decisão assenta na avaliação psiquiátrica realizada no hospital, podendo depois haver reavaliações periódicas, normalmente ao fim de alguns meses, para determinar se o internamento se mantém necessário ou se deverão ser aplicadas outras medidas.

O processo segue agora os trâmites legais e clínicos previstos, mantendo-se o caso sob investigação da Polícia Judiciária.