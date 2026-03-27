Voo da Ryanair divergido para o Porto Santo
O Aeroporto Internacional da Madeira está, novamente, a registar constrangimentos operacionais ao início da tarde desta sexta-feira. Ao que tudo indica, as condições meteorológicas adversas, nomeadamente o vento, estarão na origem dos condicionamentos.
Neste momento, o voo FR 385, da companhia Ryanair, proveniente de Lisboa e com chegada prevista às 12h35, está a ser divergido para o Aeroporto do Porto Santo, após não reunir condições para aterrar na pista madeirense.
Ainda assim, nas últimas horas, várias aeronaves conseguiram aterrar com sucesso no aeroporto da Madeira, nomeadamente voos provenientes de Londres, Ponta Delgada, Lanzarote e Aarhus, demonstrando alguma normalidade nas condições meteorológicas que têm afectado o aeroporto.
Três aviões divergidos para o Porto Santo
Três aeronaves que tinham ligação com o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo foram divergidas na tarde desta quinta-feira, 26 de Março, para o aeroporto vizinho na ilha do Porto Santo.
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