Despiste de mota provoca um ferido

Um cidadão de nacionalidade estrangeira, na casa dos 30 anos, ficou gravemente ferido na sequência de um despiste de mota ocorrido esta tarde, no sentido Machico-Funchal, nas imediações da saída da Via Rápida da Estrada Luso-Brasileira.

A vítima, que apresentava uma fractura exposta na rótula, foi assistida pela equipa médica da EMIR e pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizou uma ambulância e três elementos para a ocorrência.

O homem foi, após imobilização no local, transportado para o hospital.