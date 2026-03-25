Jovem ferido em despiste de mota no Campanário

Um jovem, cuja idade não foi possível apurar, ficou ferido esta manhã na sequência de um despiste de mota na Via Rápida, no Túnel da Amoreira, Campanário.

Para o sinistro foram accionados os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, juntamente com a PSP, que prestaram assistência médica à vítima que apresentava escoriações.

O jovem foi, posteriomente, transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.