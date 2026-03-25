Homem entra em paragem cardiorrespiratória na prisão do Funchal

Um homem, cuja idade não foi possível aferir, entrou em paragem cardiorrespiratória no Estabelecimento Prisional do Funchal.

Ao local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que prestaram assistência imediata. Não foi possível apurar se a vítima se tratava de um recluso ou de um funcionário do estabelecimento.

Apesar das informações serem escassas, as circunstâncias da ocorrência estão agora a ser investigadas.