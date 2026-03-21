Acidente na via rápida na zona de Câmara de Lobos
Ocorreu há pouco mais um acidente na via rápida, desta feita antes da saída para Câmara de Lobos, que mobilizou meios para o local.
Ainda não foi possível apurar se existem feridos. No entanto, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos encontram-se no local com duas ambulâncias, mais dois veículos e oito operacionais.
A aplicação 'Info Vias' indica que o acidente ocorreu entre o km 8,5 e o km 9,7, no sentido Machico–Ribeira Brava. O trânsito está congestionado ao longo de mais de um quilómetro.
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