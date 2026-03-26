Petroleiro turco carregado com petróleo russo atacado no Mar Negro

Um petroleiro de uma empresa turca que transportava petróleo russo foi hoje atacado por drones no Mar Negro, a 25 quilómetros do Bósforo, informaram meios de comunicação locais, que indicam que o navio não corre risco de naufrágio.

O navio, carregado com 140 mil toneladas de petróleo, foi atingido por drones aéreos e navais depois de ter zarpado do porto russo de Novorossiysk, noticiou a emissora NTV.

A embarcação, chamada Altura, tem estado sujeita a sanções dos Estados Unidos e da Europa, que pretendem impedir que a Rússia financie o ataque à Ucrânia com a venda de petróleo, informa o jornal Sözcü.