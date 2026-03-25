Homem morre após paragem cardiorrespiratória em Câmara de Lobos

O homem na casa dos 50 anos que, ao início desta tarde, esteve a ser socorrido no parque de estacionamento de Câmara de Lobos, nas imediações da baía, acabou por falecer após entrar em paragem cardiorrespiratória.

Tal como o DIÁRIO noticiou anteriormente, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram mobilizados para prestar assistência a um taxista que se sentiu mal no local.

Bombeiros e EMIR socorrem taxista em Câmara de Lobos Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) socorreram, há instantes, um taxista que sentiu-se mal no parque de estacionamento de Câmara de Lobos, nas imediações da baía.

Apesar das manobras de reanimação realizadas pelas equipas de socorro, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local.

As autoridades permanecem no local a aguardar a chegada das entidades competentes para os procedimentos legais habituais. A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve presente no local.