Sirenes vão ouvir-se nas estradas devido a formação da Protecção Civil

O Serviço Regional de Protecção Civil está a promover um curso de condução no âmbito da actividade de emergência, que decorre no seu Centro de Formação e Treino.

De acordo com a entidade, a componente prática desta acção de capacitação é realizada na via pública, para simular o contexto real. Nesse âmbito, entre os dias 25 e 27 de Março, está prevista uma maior afluência de meios de socorro a circular em marcha de emergência, com recurso a avisos sonoros, nos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico.

O Serviço Regional de Protecção Civil apela à compreensão e colaboração da população.