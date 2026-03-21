Duas mulheres feridas em despiste na via rápida em Câmara de Lobos
O acidente ocorrido esta manhã na via rápida, perto da saída para Câmara de Lobos, deixou duas mulheres feridas.
Andreia Correia , 21 Março 2026 - 12:15
As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, apresentando ferimentos ligeiros. Uma das vítimas, de 43 anos, apresentava um corte no lábio e num dedo, a outra, de 73 anos, tinha um corte no couro cabeludo e dores no peito, devido ao accionamento do airbag.
Após os primeiros socorros no local, foram encaminhadas para uma unidade de saúde para receber tratamento médico.
Os bombeiros estiveram ainda a proceder à limpeza da via, uma vez que, devido ao embate, existia óleo derramado.
No local estiveram ainda a ViaLitoral e a Polícia de Segurança Pública.
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