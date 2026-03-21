Duas mulheres feridas em despiste na via rápida em Câmara de Lobos

O acidente ocorrido esta manhã na via rápida, perto da saída para Câmara de Lobos, deixou duas mulheres feridas.

As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, apresentando ferimentos ligeiros. Uma das vítimas, de 43 anos, apresentava um corte no lábio e num dedo, a outra, de 73 anos, tinha um corte no couro cabeludo e dores no peito, devido ao accionamento do airbag.

Após os primeiros socorros no local, foram encaminhadas para uma unidade de saúde para receber tratamento médico.

Os bombeiros estiveram ainda a proceder à limpeza da via, uma vez que, devido ao embate, existia óleo derramado.

No local estiveram ainda a ViaLitoral e a Polícia de Segurança Pública.