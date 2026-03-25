Colisão entre carro e mota provoca um ferido
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados, esta tarde, para a Rua Dr. Alfredo Rodrigues, no Funchal, devido a uma colisão entre um carro e uma mota.
No local, os operacionais prestaram assistência a um homem de 50 anos, que se queixava de dores numa das pernas. Após os primeiros cuidados, a vítima foi transportada para o hospital para avaliação médica.
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