Despiste de trotinete na 'Conde Carvalhal'

Um homem de 26 anos despistou-se de trotinete esta tarde, pelas 13h20, na Rua Conde Carvalhal, no Funchal, acabando por ficar ferido.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram uma ambulância com dois elementos para o local para prestar auxílio à vítima.

Com uma suspeita de traumatismo num membro superior, o homem foi imobilizado e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.