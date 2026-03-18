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Despiste de trotinete na 'Conde Carvalhal'

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Foto Shutterstock

Um homem de 26 anos despistou-se de trotinete esta tarde, pelas 13h20, na Rua Conde Carvalhal, no Funchal, acabando por ficar ferido. 

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram uma ambulância com dois elementos para o local para prestar auxílio à vítima. 

Com uma suspeita de traumatismo num membro superior, o homem foi imobilizado e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

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