Despiste de trotinete na 'Conde Carvalhal'
Um homem de 26 anos despistou-se de trotinete esta tarde, pelas 13h20, na Rua Conde Carvalhal, no Funchal, acabando por ficar ferido.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram uma ambulância com dois elementos para o local para prestar auxílio à vítima.
Com uma suspeita de traumatismo num membro superior, o homem foi imobilizado e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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