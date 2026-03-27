Engenharia promovida juntos dos alunos do Secundária do Porto Santo

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros promoveu esta sexta feira, dia 27 de Março, uma acção de divulgação da Engenharia na Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Prof. Dr. Francisco Freitas Branco, no Porto Santo, assinalando o arranque das comemorações do Dia Regional do Engenheiro, que terão lugar amanhã, sábado, naquela ilha.

A iniciativa contou com a presença de três membros do Conselho Directivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, nomeadamente Bernardo Araújo, Higino Silva e Filipa Rodrigues, tendo a acção sido dirigida a alunos do ensino secundário (11.º e 12.º anos), das áreas de Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas e cursos profissionais, acompanhados pelos respectivos docentes.

A sessão teve como principal objectivo dar a conhecer o papel da Engenharia no desenvolvimento, progresso e bem-estar da sociedade, incentivando os jovens a considerar o prosseguimento de estudos nesta área.

A actividade estruturou-se em vários momentos. Numa primeira parte, foi evidenciado o papel da Engenharia “em todo o lado”, através de exemplos práticos e conteúdos audiovisuais que ilustraram a sua aplicação em diferentes contextos, incluindo o caso concreto do Túnel 4 (um túnel hidráulico integrado no sistema de captação e adução de água) apresentado por Higino Silva. Foram também abordadas as diferentes especialidades de Engenharia existentes em Portugal.

Num segundo momento, destacou-se a importância da colaboração entre a Engenharia e outras áreas profissionais, com particular enfoque na área da saúde, incluindo referências a projetos apresentados no MadIT 2025 e o potencial envolvimento da escola em futuras edições.

Seguiu-se um espaço de conversa aberta com os alunos, onde os engenheiros partilharam experiências profissionais e responderam a questões, promovendo uma maior proximidade à realidade da profissão.

A sessão terminou com uma reflexão sobre o impacto da Engenharia na sociedade, através do exercício “Um mundo sem engenharia”, reforçando a sua relevância no quotidiano e no futuro colectivo.

A iniciativa integra o Programa 2025-2028 da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, que prevê a continuidade das acções de sensibilização junto das escolas da Região Autónoma da Madeira, com vista à valorização da Engenharia e à captação de novos talentos.