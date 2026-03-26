Avião da companhia aérea Marabu divergido para o Porto Santo

As condições meteorológicas adversas estão, novamente, condicionar as operações no Aeroporto Internacional da Madeira, com vários voos a enfrentarem dificuldades para aterrar ao final da tarde desta quinta-feira.

Aviões 'às voltas' no Aeroporto da Madeira Três voos com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira encontram-se, neste momento, a efectuar esperas no espaço aéreo da ilha.

De acordo com as informações disponíveis no site Flight Radar e ANA Aeroportos, o voo DI 6578, proveniente de Leipzig e operado pela companhia Marabu, acabou por divergir para o Aeroporto do Porto Santo após várias tentativas de aproximação à pista da Madeira.

Foto Flight Radar

Entretanto, o voo BA 2718, da British Airways, proveniente de Londres (Gatwick), e o voo EZY8521, da easyJet Airlines, também oriundo de Londres (Gatwick), continuam em espera no espaço aéreo da região, sem ainda conseguirem realizar a aterragem.

Tudo indica que os constrangimentos estejam relacionados com o vento que se faz sentir na zona aeroportuária,