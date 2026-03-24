Funchal promove quizz sobre protecção civil para mais de 250 alunos do ensino secundário

A Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, dinamizou a actividade 'Põe-te à prova com o Agente P – Dr. Why', dirigida à comunidade educativa, com especial enfoque nos alunos do ensino secundário do concelho.

A iniciativa, inserida nas comemorações do Mês da Protecção Civil 2026, contou com a participação de 268 alunos, de 13 turmas de três estabelecimentos de ensino do Funchal, nomeadamente da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, da Escola Secundária Francisco Franco e da Escola Secundária Jaime Moniz, tendo decorrido no Colégio dos Jesuítas, com a presença do vice-presidente da CMF, Carlos Rodrigues.

A actividade assumiu o formato de quizz interativo, recorrendo à aplicação Dr. Why, com questões relacionadas com a protecção civil, a prevenção de riscos, os comportamentos de autoproteção e a gestão emocional em situações de emergência, promovendo uma aprendizagem dinâmica, envolvente e participativa.

A primeira ronda eliminatória decorreu nas escolas entre os dias 24 de Fevereiro e 16 de Março, seguindo-se a ronda final, que teve lugar esta terça-feira, 24 de Março, reunindo 26 equipas finalistas, num total de 118 alunos, acompanhados pelos respectivos professores.

Reforçar a literacia do risco junto dos jovens, sensibilizar para a prevenção de riscos e adoção de comportamentos seguros, bem como fomentar o espírito de equipa, o pensamento crítico e a participação activa, foram os objectivos do projecto municipal.