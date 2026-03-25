Preço do petróleo e do gás natural continuam em queda

O preço do petróleo Brent, referência europeia, caia hoje quase 4% e às 08:20 estava a ser negociado ligeiramente acima dos 96 dólares por barril antes da abertura dos mercados bolsistas europeus.

No início da sessão, às 07:00 de hoje (06:00 em Lisboa), o Brent, referência europeia para o crude, estava a cair 3,96%, para 100,35 dólares por barril, depois de ter subido 4,55% para 104 dólares no dia anterior, numa sessão altamente volátil marcada pelo conflito entre os Estados Unidos e Israel e o Irão.

Já o crude West Texas Intermediate (WTI), referência americana, caiu 3,4% para 89 dólares por barril.

O preço do gás natural para entrega num mês no mercado holandês TTF, uma referência na Europa, iniciou hoje as negociações com uma queda acentuada de mais de 5%, fechando a 50 euros por megawatt-hora (MWh).

De acordo com os dados da Bloomberg compilados pela agência de notícias espanhola EFE, às 08:00, o gás natural estava a cair 5,38%, cotado nos 50,42 euros, embora tenha atingido um mínimo de 49,61 euros no início da sessão.

Este é o quarto dia consecutivo de queda do preço do gás natural: recuou na terça-feira 4,66%, na segunda-feira 4,34% e na passada sexta-feira 4,20%.

No entanto, o preço mantém-se longe dos 31,60 euros registados a 27 de fevereiro, um dia antes do início da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Assim, o preço do gás natural voltou a descer hoje, em linha com a noticiada queda do preço do petróleo Brent, a referência europeia.

Ou seja, o mercado demonstra hoje algum otimismo relativamente à possibilidade de desagravamento do conflito no Médio Oriente, reduzindo assim as preocupações com uma interrupção prolongada do fluxo de energia através do Estreito de Ormuz.

Estas melhorias nos preços das duas matérias-primas durante as primeiras horas desta manhã, acontecem após o presidente norte-americano, Donald Trump, ter afirmado que as negociações com o Irão estão a progredir para pôr fim à guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel, embora a República Islâmica negue que estejam a decorrer quaisquer negociações.

A moderação nos preços deve-se à onda de otimismo nos mercados em relação à possibilidade de um cessar-fogo na guerra entre os EUA e Israel contra o Irão, depois de, segundo o The New York Times e o The Wall Street Journal, o Governo norte-americano ter enviado para Teerão um alegado plano de paz.

Os militares iranianos alertaram ainda que os preços do petróleo não regressarão aos níveis anteriores até que as Forças Armadas iranianas "garantam a estabilidade da região" e anunciaram o início de uma nova onda de ataques contra Israel.