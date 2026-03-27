“Caiu três vezes durante a noite”, relata morador

A derrocada ocorrida no Curral das Freiras, com uma extensão na ordem dos 100 metros e um volume significativo de terras, foi sentida de forma particularmente intensa por quem vive nas imediações. Domingos Vieira, proprietário da habitação mais próxima do local, descreve uma noite marcada pelo sobressalto.

“Eram cerca das três da manhã quando caiu pela primeira vez. Mas não foi só uma, foram três vezes durante a noite. E já ontem tinha havido sinais”, contou, explicando que o deslizamento não foi totalmente inesperado.

Segundo o morador, nas últimas semanas eram visíveis indícios de instabilidade na encosta. “Isto já era previsível. Já há mais de uma semana que se notava a terra a mexer, a ceder aos poucos. Com esta chuva toda, era uma questão de tempo”, afirmou.

Com cerca de 45 anos a viver naquele local, Domingos Vieira diz conhecer bem o comportamento do terreno, ainda que admita a dimensão invulgar do episódio. “Há aqui histórico de derrocadas, não é novidade. Mas uma coisa destas, com esta dimensão, assusta sempre”, reconheceu.

Apesar do impacto, garante que se sente seguro para permanecer na zona. “Sinto-me tranquilo. Claro que agora vamos estar atentos a qualquer fissura ou novo sinal, mas para já fico cá”, disse.

O deslizamento afectou também terrenos agrícolas da zona. “Tinha lá árvores que plantei este ano e perdi tudo. A terra levou aquilo no mesmo dia”, lamentou, apontando a chuva intensa das últimas semanas como principal causa. “Foi muita chuva, dias seguidos. O terreno não aguenta”, sentenciou, olhando para o quintal onde já via fissuras inesperadas.

Mesmo perante o cenário, a rotina vai sendo ajustada com cautela. Alguns animais já foram retirados por precaução, enquanto outras áreas continuam inacessíveis devido ao risco de queda de pedras.

A ocorrência reforça a percepção de vulnerabilidade numa zona onde, como o próprio sublinha, “há muitos anos que estas situações acontecem”, embora raramente com esta expressão.