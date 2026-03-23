Chuva de aviso amarelo até à meia-noite

O aviso amarelo para a precipitação no Arquipélago da Madeira foi prolongado por praticamente mais 15 horas, permanecendo em vigor até às 00h00 de terça-feira, segundo a mais recente actualização do IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, todas as zonas das ilhas da Madeira e Porto Santo estarão, ao longo do dia, sob aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

A anterior actualização apontava o período de aviso amarelo até às 09h00 desta segunda-feira.