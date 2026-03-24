Três derrocadas registadas em Santana

O concelho de Santana registou, esta manhã, várias pequenas derrocadas em diferentes pontos do território, sem que tenham resultado feridos ou situações de isolamento.

Uma das ocorrências verificou-se na Estrada Regional 213 (ER 213), na freguesia do Faial, abaixo do miradouro, onde um deslizamento de terras levou ao condicionamento da via. Os Bombeiros Voluntários de Santana estiveram no local a acompanhar a situação e a assegurar as intervenções necessárias.

Além deste caso, foram também reportadas duas outras derrocadas: uma na Travessa do Curral Velho e outra no Caminho do Lombo Antão Alves.