Fogo em paragem de autocarros mobilizou bombeiros esta noite

Pelas 23h40 desta sexta-feira, 20 de Março, os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram oito elementos, apoiados por uma ambulância e um veículo pesado de combate a incêndios, para combater um fogo que deflagrou numa paragem de autocarros perto do Jardim Botânico, no Funchal.

Os elementos da corporação conseguiram extinguir as chamas rapidamente, não existindo registo de feridos.