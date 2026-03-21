Fogo em paragem de autocarros mobilizou bombeiros esta noite
Pelas 23h40 desta sexta-feira, 20 de Março, os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram oito elementos, apoiados por uma ambulância e um veículo pesado de combate a incêndios, para combater um fogo que deflagrou numa paragem de autocarros perto do Jardim Botânico, no Funchal.
Os elementos da corporação conseguiram extinguir as chamas rapidamente, não existindo registo de feridos.
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