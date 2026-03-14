Explosão ocorreu durante a noite em frente a escola judaica em Amesterdão

Uma explosão ocorreu esta noite contra a parede exterior de uma escola judaica em Amesterdão, anunciou a presidente da câmara da capital holandesa, Femke Halsema, denunciando "um ato covarde de agressão" contra a comunidade judaica.

A polícia, que abriu uma investigação, dispõe de imagens de videovigilância de um homem a colocar o engenho explosivo, que não causou feridos, segundo Halsema.

"A polícia e os bombeiros chegaram rapidamente ao local", no bairro de Buitenveldert, no sul de Amesterdão, e "os danos materiais são limitados", acrescentou a presidente da câmara num comunicado, citado pela agência AFP.

Os judeus de Amesterdão estão "cada vez mais confrontados com o antissemitismo e isso é inaceitável", disse Halsema, acrescentando que "uma escola deve ser um local onde as crianças possam ter aulas em total segurança", rematou.

Esta explosão que teve como alvo um local judaico lembra incidentes semelhantes ocorridos esta semana, também durante a noite, em frente a sinagogas em Liège (Bélgica) e em Roterdão (Países Baixos).

"É terrível. O antissemitismo não tem lugar na Holanda", reagiu na rede X o primeiro-ministro dos Países Baixos, Rob Jetten.

"Compreendo a raiva e o medo que isto suscita, e vou reunir-me em breve com a comunidade judaica. Deve sentir-se sempre segura no nosso país", acrescentou.

Na sexta-feira, após a explosão em frente a uma sinagoga em Roterdão, as autoridades neerlandesas anunciaram a detenção de quatro jovens suspeitos de estarem envolvidos neste ataque.

Numa conferência de imprensa, Rob Jetten já tinha condenado qualquer ato de violência ou intimidação contra a comunidade judaica, ou qualquer outra minoria religiosa.

Esta série de ataques ocorre no contexto da guerra no Médio Oriente, onde Israel figura entre as partes beligerantes.

Na segunda-feira, pouco antes das 03:00 (hora de Lisboa), na vizinha Bélgica, uma explosão abalou uma sinagoga em Liège, causando danos, mas também sem deixar feridos.

O ataque foi firmemente condenado pela classe política belga e por responsáveis europeus. O ministro do Interior belga, Bernard Quintin, condenou veementemente "um ato antissemita abjeto".

A investigação foi confiada ao Ministério Público Federal belga, competente em matéria de terrorismo, que, 48 horas após os factos, afirmou estar a analisar um vídeo potencialmente gravado por 'jihadistas' no qual a explosão é reivindicada.

No que diz respeito aos factos de Roterdão, circulou nas redes sociais na sexta-feira um vídeo não autenticado que mostrava uma explosão perto de um edifício semelhante à sinagoga visada.