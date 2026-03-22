Três aeronaves divergiram esta manhã
As condições meteorológicas adversas continuam a afectar o normal funcionamento do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.
Segundo o site 'FlightRadar' três aeronaves divergiram esta manhã e uma encontra-se 'às voltas'. Dois aviões acabaram por divergir para Faro (British Airways, de Londres, e easyJet, de Faro) e um para a ilha do Porto Santo, da companhia aérea Jet2, que partiu de Leeds.
Neste momento um A321 da easyJet, de Londres, encontra-se à espera de uma oportunidade para aterrar.
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