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Três aeronaves divergiram esta manhã

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Foto DR

As condições meteorológicas adversas continuam a afectar o normal funcionamento do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. 

Segundo o site 'FlightRadar' três aeronaves divergiram esta manhã e uma encontra-se 'às voltas'. Dois aviões acabaram por divergir para Faro (British Airways, de Londres, e easyJet, de Faro) e um para a ilha do Porto Santo, da companhia aérea Jet2, que partiu de Leeds. 

Neste momento um A321 da easyJet, de Londres, encontra-se à espera de uma oportunidade para aterrar. 

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