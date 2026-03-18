Militar desfalece durante cerimónia no Funchal
Incidente ocorreu na Praça do Município
No decorrer da cerimónia militar realizada esta manhã na Praça do Município, no Funchal, uma militar desfaleceu enquanto integrava uma das formaturas das Forças Armadas, ficando prostrada entre os colegas. O incidente ocorreu durante o discurso do Comandante do Comando Operacional da Madeira.
O primeiro a reagir foi o médico pediatra José Luís Nunes, presente na cerimónia na qualidade de presidente da Assembleia Municipal do Funchal e único a ‘saltar’ da tribuna de honra. Outros dois militares de apoio também acudiram rapidamente à colega, que aparentava estar inanimada.
A militar recuperou os sentidos pouco depois e foi retirada do local pelos dois militares, sem registo de ferimentos graves.
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