Bolívia bate Suriname e mantém vivo sonho de regressar ao torneio

A Bolívia apurou-se na quinta-feira para a final do play-off intercontinental de apuramento para o Mundial2026 de futebol, ao derrotar o Suriname (2-1), com o Iraque a ser o derradeiro obstáculo de um possível regresso a um mundial.

Os bolivianos, no 77.º posto do ranking mundial, chegaram ao play-off depois de serem sétimos no apuramento sul-americano, enquanto o Suriname (121.º), que nunca esteve num Mundial, foi um dos melhores segundos na segunda fase do apuramento da CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas), encontrando agora em 01 de abril o Iraque (59.º), que eliminou os Emirados Árabes Unidos no play-off asiático.

Em Monterrey, no México, o Suriname ainda ameaçou a surpresa, quando Liam Van Gelderen colocou a equipa em vantagem, aos 48 minutos, mas, em apenas sete minutos, a Bolívia deu a volta ao marcador, por Moises Paniagua (72) e Miguelito (79), de penálti.

A Bolívia procura a sua quarta presença num Mundial, a primeira desde 1994, e defronta o Iraque, que não está no torneio desde 1986, num encontro que também se disputa em Monterrey.

No Mundial2026, que se disputa nos Estados Unidos, no México e no Canadá, o vencedor do encontro entre a Bolívia e o Iraque vai ficar integrado do Grupo I, juntamente com a França, finalista vencida em 2022, o Senegal e a Noruega.

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