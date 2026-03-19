Porto da Cruz Cup é sonho concretizado

A cerimónia de apresentação da primeira edição do 'Porto da Cruz Cup' decorreu na tarde desta quarta-feira, no salão Nobre da Câmara Municipal de Machico, reunindo diversas entidades ligadas ao desporto regional e local.

O momento marcou oficialmente o arranque de um novo torneio dedicado ao futebol de formação, organizado pela AD Porto da Cruz, destinado ao escalão de sub-15, e que pretende valorizar o futebol jovem madeirense.

A sessão contou com as intervenções de várias personalidades, tendo o presidente da AD Porto da Cruz, Marco Câmara, aberto o momento com palavras de agradecimento dirigidas a todos os presentes e parceiros envolvidos.

Na ocasião, destacou "a importância simbólica da escolha do padrinho do torneio, o árbitro madeirense Hélder Carvalho, natural do Porto da Cruz e membro da elite da arbitragem nacional".

Seguiu-se a intervenção do coordenador técnico do clube, Filipe Costa, que apresentou o formato competitivo da prova, sublinhando que "a concretização deste torneio representa a materialização de um sonho do presidente da coletividade".

Por sua vez, o vice-presidente da Associação de Futebol da Madeira, Pedro Araújo, enalteceu o percurso e a resiliência de Marco Câmara, destacando-o como "um dos dirigentes mais duradouros no contexto regional".

“O Marco tem sido capaz de superar dificuldades, adaptar-se às exigências e aos desafios, mantendo uma constante capacidade de se reinventar, como demonstra a realização desta primeira edição da Porto da Cruz Cup”, sublinhou.

Já o diretor regional do Desporto, David Gomes, destacou os principais pilares da política desportiva regional, fazendo referência ao investimento em infraestruturas, aos contratos-programa e aos destacamentos como instrumentos essenciais para o crescimento do setor.

A encerrar a sessão, o presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, também ele natural do Porto da Cruz, manifestou a sua satisfação pela realização do evento, salientando o trabalho desenvolvido pela AD Porto da Cruz num contexto desafiante.

De referir que esta primeira edição do 'Porto da Cruz Cup', destinado ao escalão Sub-15 (iniciados), e terá lugar nos dias 30 e 31 de Março de 2026, no Campo de Futebol do Porto da Cruz, entre as 9 e as 19 horas.

O torneio conta com a participação de seis equipas, reunindo cerca de 120 jovens jogadores, representando diferentes realidades do futebol regional e nacional, incluindo duas equipas do Mexilhoeira GFC, oriundas da cidade de Portimão, que conferem cariz nacional ao evento.

Para além das equipas do clube algarvio, participam a AD Porto da Cruz, a AD Machico, o Clube Escola O Liceu e o⁠ ⁠CD 1.º de Maio, num torneio que integra também as comemorações do aniversário do clube organizador.