Torneio de Padel “Março Azul” de 22 a 28 de Março no Porto Santo

A Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC), em parceria com Hotel Vila Baleira e a Associação desportiva "Os Profetas", vão organizar mais um torneio na modalidade de padel “Março Azul”.

Esta competição vai acontecer entre os dias 22 e 28 de deste mês, nos courts de Padel, no Hotel Vila Baleira.

O torneio vai ter sete categorias, tem 43 inscrições, com 68 atletas e estão previstos 86 jogos.

Este tipo de torneios organizados pela LPCC e o Hotel Vila Baleira costuma ter muita participação. Fora os jogadores, muitas pessoas comparecem no local para ver os jogos, o que gera sempre um convívio notável.

A competição tem uma organização tripartida, LPCC, Os Profetas e o Hotel Vila Baleira, e ainda diversos apoios de diversas entidades locais, mas também de empresas locais.