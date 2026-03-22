Ex-chefe de força anti-drogas da Bolívia condenado nos EUA por tráfico

O antigo chefe da Força Especial de Combate ao Narcotráfico da Bolívia (FELCN), Maximiliano Dávila, foi ontem condenado nos Estados Unidos a 25 anos de prisão por tráfico de droga e de armas.

Principal figura no combate ao narcotráfico durante os mandatos do ex-presidente Evo Morales, Dávila aguardava sentença após ter sido considerado culpado em outubro de 2025.

A sua extradição ocorreu em dezembro de 2024 por ordem do governo do ex-Presidente Luis Arce.

A procuradoria norte-americana afirmou que Dávila, de 62 anos, usou a sua posição de chefe da principal agência anti-droga da Bolívia para importar "enormes quantidades" de cocaína e proteger traficantes de droga.

"Dávila detinha um poder extraordinário e optou por abusar dele para apoiar os próprios traficantes de droga que jurou investigar, tudo para enviar quantidades maciças de cocaína para Nova Iorque", afirmou Jay Clayton, procurador para o Distrito Sul de Nova Iorque, segundo comunicado do Gabinete do Procurador norte-americano.

Para Terrance Cole, Diretor da Administração de Repressão de Drogas (DEA), Dávila "transformou o seu gabinete numa organização criminosa, protegendo os traficantes de droga, facilitando o tráfico de cocaína e permitindo diretamente a entrada de droga nos Estados Unidos".

Neste sentido, enfatizou, "as suas ações alimentaram a violência, a corrupção e o vício" e a sentença de hoje "deixa claro que nenhum distintivo, nenhum título e nenhuma posição protegerão aqueles que colocam o crime acima do dever".

As investigações apuraram que, entre fevereiro e novembro de 2019, Dávila usou a sua posição e "as suas poderosas ligações políticas e policiais para facilitar o tráfico internacional de cocaína em grande escala".

Dávila demitiu-se do cargo de chefe da unidade anti-droga em novembro de 2019, apenas dez dias após o ex-presidente Morales deixar o cargo, no meio de uma crise política pós-eleitoral.

Foi detido em janeiro de 2022, quando tentava entrar na Argentina.