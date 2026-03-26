Torneio Social de Ténis da Madeira arranca este fim-de-semana com participação recorde

A Associação de Ténis da Madeira organiza este fim-de-semana a I Etapa do seu Torneio Social.

A competição realiza-se na Quinta Magnólia, com início no sábado, estando as finais, ao que tudo indica, agendadas para o final da tarde de domingo, prometendo dois dias intensos de ténis, convívio e fair play.

Esta edição fica marcada por um número recorde de participantes, com 47 atletas inscritos, reflectindo o crescente interesse pela modalidade. O torneio está estruturado em três níveis distintos, incluindo ainda um quadro B, garantindo que todos os jogadores realizam, no mínimo, dois encontros.

Em campo estarão alguns dos principais nomes do ténis regional, como Alex Zdimal, Filipe Caldeira, Rúben Cardoso, João Resende e Vera Ojkic.

Um dos grandes destaques vai para o carácter inclusivo e intergeracional do torneio, com a presença de atletas de diferentes idades e níveis. Em competição estarão jogadores com idades compreendidas entre os 10 e os 75 anos, incluindo casos raros de pais e filhos a disputar o mesmo torneio, algo pouco comum na realidade do ténis regional.