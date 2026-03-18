Miguel Albuquerque, presidente e recandidato do PSD Madeira, comentou o arranque das eleições internas do partido, que decorrem esta quarta-feira. “Eu acho que a outra eleição era mais disputada e tinham-se inscrito mais militantes. Neste momento, não havendo uma disputa, há menos mobilização para a votação, mas isso não desvaloriza o partido”, afirmou.

Albuquerque reforçou a vitalidade da formação política: “O PSD é um partido vivo, activo, não há nenhum problema. É uma constatação”, concluiu.

O número de militantes aptos a votar caiu face à última eleição: há dois anos eram 4.300, enquanto agora são apenas 2.500.