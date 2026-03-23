Os 'caminhos' possíveis para o CAB Madeira regressar à Liga

O CAB Madeira está a lutar pelo regresso à principal liga do basquetebol masculino nacional. A equipa madeirense ocupa actualmente o 2.º lugar do Grupo de Promoção da Proliga e volta a sonhar com a subida de divisão.

No sábado, os ‘Amigos’ alcançaram uma vitória importante (95-86) na visita ao Ginásio Figueirense, confirmando o excelente momento de forma. São já quatro triunfos consecutivos. As duas derrotas frente a Portimonense e Maia Basket, no final de Janeiro e início de Fevereiro, não abalaram a confiança da equipa madeirense, que mantém o foco na subida.

Com esta fase da Proliga a aproximar-se do fim, oito equipas integram o Grupo de Promoção, liderado pelo Póvoa (44 pontos), seguido pelo CAB Madeira, com menos três. Logo atrás surgem Portimonense (39) e Illiabum (38), num lote de onde deverá sair as duas equipas promovidas à Liga principal.

O Artigo 24º (Mudanças de Divisão) do Livro de Regulamentos da Federação Portuguesa de Basquetebol, relativamente à Proliga, diz o seguinte: “Subirá à LPB o clube melhor classificado do Grupo de Promoção da 2ª Fase e o clube melhor classificado do play-off, excetuando o vencedor da fase regular”.

Na prática, há duas vias. A primeira é directa. Terminar o Grupo de Promoção no 1.º lugar garante automaticamente a subida. É esse o cenário mais ‘simples’, se assim o quisermos chamar, e aquele que o CAB Madeira ainda pode alcançar.

A segunda hipótese passa pelo play-off. Para isso, os madeirenses terão de terminar entre o 2.º e os 4.º lugares, assegurando presença nas meias-finais.

No play-off, o 1.º classificado do Grupo de Promoção irá jogar com o 4.º. A outra meia-final será entre os 2.º e 3.º classificados. Aqui há dois cenários possíveis. Se o vencedor do Grupo de Promoção chegar à final, o outro finalista garante automaticamente a subida, independentemente do desfecho da final. Se o vencedor do Grupo de Promoção não chegar à final, então a final será mesmo decisiva para encontrar quem fica com a outra vaga de subida. Nesse caso, sobe a equipa que ganhar (à melhor de 3). O vencedor da final sagra-se campeão da Proliga.

Na perspectiva do CAB Madeira, orientado pelo madeirense Mário Fernandes, importa arrumar a questão o quanto antes e isso passa por conseguir terminar o Grupo de Promoção no 1.º lugar.

Os ‘Amigos’ têm um jogo a menos. Ainda jogam seis vezes nesta fase do Grupo de Promoção. Recebem o Portimonense, seguindo-se três jogos consecutivos fora: Maia Basket, Póvoa e Ginásio Olhanense, este último em atraso da 6.ª jornada. Depois voltam ao seu pavilhão, no Funchal, para defrontar novamente o Ginásio Olhanense antes de fechar esta fase da competição com a visita à equipa sub-23 do Imortal.

Na época passada, o CAB Madeira esteve perto de garantir o regresso à Liga, mas falhou esse objectivo. Os ‘Amigos’ terminaram o Grupo de Promoção no 3.º lugar e avançaram para o play-off de campeão. Aí perderam a meia-final (uma vitória e duas derrotas) frente ao Vasco da Gama.

Na época passada, o Sp. Braga garantiu a subida com o 1.º lugar no Grupo de Promoção. Porém, não chegaria à final do play-off. Vasco da Gama e CB Queluz foram os finalistas. Venceu o Vasco da Gama (2-1 em jogos), garantindo a subida à Liga principal, também conhecida como Liga Betclic.

O CAB Madeira desceu à Proliga em 2022/2023 após longa caminhada na principal liga do basquetebol masculino português. Agora volta a estar perto do regresso ao topo.