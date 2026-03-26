Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM conta com 64 participantes

O Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM realiza-se amanhã, dia 27 de março, no Campo de Jogos do Conjunto Habitacional do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos, nesta que é a sua sétima edição. Uma informação já avançada pelo DIÁRIO.

Este evento insere-se no Projeto ‘Viver com Saúde’, do Gabinete Desportivo da IHM, EPERAM, tendo como principais objetivos a promoção da prática desportiva como veículo de inclusão social, o convívio saudável e o espírito de equipa e de fair play entre os participantes, refere nota à imprensa da IHM.

As boas-vindas serão dadas pelos padrinhos, os irmãos Edgar e Érica Costa, pelas 9h45, sendo que, a partir das 10 horas, decorrem os jogos entre as oito equipas inscritas. A entrega de prémios, agendada para as 17h30, também contará com a presença dos dois irmãos.

Neste momento estarão igualmente presentes o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, o Conselho de Administração da IHM, bem como outras entidades, como o Vereador com o Pelouro do Ambiente, Cultura e Modernização Administrativa da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Nuno Neves, em representação do presidente da autarquia, e o Presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Filipe Freitas.

Este ano, o evento tem como novidade a presença dos padrinhos Érica Costa e Edgar Costa que, como muitos dos atletas que estarão em competição, começaram a dar os primeiros pontapés na bola num conjunto habitacional da IHM, no caso destes dois irmãos, na Palmeira, em Câmara de Lobos, de onde são naturais.

O Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM é realizado em parceria com a Associação da Madeira de Desportos para Todos e com a Associação de Técnicos de Arbitragem da Madeira e contará com oito equipas em competição:

Equipa 1 - Polo Comunitário do Ribeiro Real I - Equipa masculina;

Equipa 2 - Polo Comunitário do Ribeiro Real II - Equipa masculina;

Equipa 3 - SANTOLA - Gabinete de Desporto da IHM - Equipa masculina;

Equipa 4 - Centro Social e Paroquial de Santa Cecília - Equipa masculina;

Equipa 5 - SHF - Alternativas Boys And Girls - Equipa mista;

Equipa 6 - Polo Comunitário do Ribeiro Real III - Equipa feminina;

Equipa 7 - Associação Reinventa - Equipa masculina;

Equipa 8 - Projeto RenascerNogueira - Equipa masculina.