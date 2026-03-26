Dia Mundial do Teatro celebrado com iniciativa dirigida à comunidade escolar da Madeira

A Direção Regional de Educação, através da Direção de Serviços de Educação Artística, assinala o Dia Mundial do Teatro, celebrado anualmente a 27 de março, com uma iniciativa dirigida à comunidade escolar da Região Autónoma da Madeira. A ação será divulgada nas redes sociais, entre os dias 27 e 31 de março.

Nesta edição, conforme nota remetida à imprensa, as escolas da RAM são convidadas a explorar diferentes técnicas de expressão teatral e corporal, subordinadas ao tema “O Cinema”, nomeadamente Quadros Vivos (tableaux vivants), Estátuas Vivas e Marionetas Humanas. Estas abordagens permitem recriar imagens e cenas icónicas através da composição visual, da imobilidade e do movimento expressivo, estimulando a criatividade, a consciência corporal e o trabalho colaborativo entre os alunos.

Como complemento à iniciativa, foi ainda proposto a criação de um “Museu de Rua” nos espaços escolares, onde as diferentes performances serão apresentadas e contextualizadas pelos professores das áreas artísticas, promovendo momentos de partilha, descoberta e fruição cultural.

"Esta ação reforça o teatro enquanto ferramenta pedagógica, promotora da imaginação, da expressividade e do pensamento crítico, valorizando simultaneamente a educação artística e o património cultural. Ao convidar os alunos a explorar a arte como forma de expressão e de compreensão do mundo, pretende-se ainda promover a aprendizagem ativa, a comunicação não verbal e o espírito de grupo." SRE

Celebrado pela primeira vez em 1962, pelo International Theatre Institute (ITI), o Dia Mundial do Teatro é assinalado em todo o mundo através de diversas iniciativas que evidenciam o papel do teatro na educação, na cultura e na sociedade.

Acrescentar que as iniciativas podem ser acompanhadas nos canais de comunicação da Direção Regional de Educação – Facebook (@DREMadeira) e Instagram (@dre.madeira) – e da Direção de Serviços de Educação Artística – Facebook (@dseaeducacaoartistica) e Instagram (@dsea.madeira).