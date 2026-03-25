'Voltar a Casa' para ver hoje no Teatro Municipal Baltazar Dias

'Voltar a Casa' é a criação que assinala os 50 anos de actividade da Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF) e celebra meio século de dedicação à arte teatral na Região. Entre hoje e domingo, dia 29, o Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe o espectáculo.

O espectáculo propõe, tal como noticiado pelo DIÁRIO, "uma viagem emocional e simbólica pelo percurso do TEF, evocando memórias, encontros e afectos que marcaram gerações de artistas e de público”, conforme explicou a autarquia funchalense.

'Voltar a Casa' "nasce da necessidade de revisitar o tempo vivido, à luz do presente, num diálogo entre o passado e o que hoje constitui a identidade do Teatro Experimental do Funchal". A criação "parte da ideia de regresso, não apenas a um espaço físico, mas ao lugar de pertença onde o teatro se constrói enquanto experiência colectiva e viva".

O texto original é da autoria de Fernando Heitor e Flávio Gil, com dramaturgia e versão cénica de Élvio Camacho e Paula Erra.

A encenação, assinada por Élvio Camacho, reúne em palco um elenco que reflecte diferentes momentos da história do TEF, integrando Eduardo Luíz, António Plácido, Pedro Monteiro, Ester Vieira, Paula Erra, Isabel Martins, Celina Pereira, Sara Mendes, Alice Fernandes, João Silva, Élvio Camacho e Hugo Castro.

A estreia está marcada para hoje, às 19 horas.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião Plenária n.º 76 - debate mensal subordinado ao tema 'Economia' na Assembleia Legislativa da Madeira;

11h00 - Apresentação do 'XIII Trail Ludens Machico'´;

11h45 - Reunião Plenária n.º 77;

14h00 - 3.ª Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais na Assembleia Legislativa da Madeira;

15h00 - A presidente da Assembleia Legislativa, Rubina Leal, será a oradora da Palestra '50 Anos de Autonomia' integrada na Semana da Autonomia organizada pela EB/PE de Santo António e Curral das Freiras;

15h00 - Vítor Sardinha será o orador da conferência 'Orquestras de Corda Madeirenses - Colectividades de Recreio e Cultura', que se realiza hoje no Museu Quinta das Cruzes, no Funchal.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 25 de Março, Dia Internacional de Solidariedade com os Detidos e Desaparecidos e Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos:

1801 - Morre, com 28 anos, o poeta alemão Novalis, Friedrich von Hardenberg, nome maior da expressão romântica. Autor de Hymnen an die Nacht (1800) 'Hinos à Noite' e Heinrich von Ofterdingen (1802).

1807 - O Parlamento inglês aprova a abolição do comércio de escravos e permite o lançamento de uma campanha internacional contra o tráfico de pessoas, apoiada pela Armada britânica. A lei é promulgada pela Coroa e entraria em vigor a 01 de maio.

1876 - É fundado o Partido Republicano português.

1949 - A PIDE prende, numa casa no Luso, Álvaro Cunhal, Sofia Ferreira e Militão Ribeiro. Este último, um histórico dirigente comunista, viria a morrer na prisão, passados cerca de nove meses.

2005 - Sai o primeiro número do jornal Notícias do Centro, na cidade de Pombal.

2007 - No 50.º aniversário da fundação da atual União Europeia, os líderes dos 27 adotam a Declaração de Berlim, em Berlim, Alemanha, que prevê a aprovação de um novo Tratado Constitucional europeu até 2009.

2008 - O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decide que o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, vai a julgamento no âmbito do processo "Apito Dourado" relativo ao jogo Beira-Mar/Porto da época 2003/2004.

2018 - Morre, com 78 anos, Fernando Antunes da Costa, um dos fundadores do PS.

2019 - A justiça brasileira determina a libertação do ex-Presidente do Brasil, Michel Temer, preso no dia 21 em São Paulo, no âmbito da operação Lava Jato.

2021 - O parlamento aprova na votação final global o projeto que consagra a inseminação 'post mortem' na lei da Procriação Medicamente Assistida (PMA) que permite a uma mulher ficar grávida do marido que já morreu, e que tenha deixado sémen reservado, desde que o faça no prazo de três anos.

2024 - O Instituto Nacional de Estatística revela que Portugal registou um excedente orçamental histórico de 1,2% em 2023, que supera a previsão oficial de 0,8% do Ministério das Finanças.

2025 - As estruturas regionais da Madeira do PSD e do CDS-PP assinam no Funchal um acordo para a legislatura.

Pensamento do dia