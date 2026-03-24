Trail Escolar reúne mais de 600 participantes na Ribeira Brava

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, promove na próxima quinta-feira, 26 de Março, a IX edição do Trail Escolar, iniciativa organizada pelo grupo de Educação Física da instituição.

A prova tem início marcado para as 10 horas, com partida e chegada nas imediações do edifício da antiga Escola Básica dos 1.º e 2.º ciclos da Bica de Pau, localizada na freguesia da Tabua.

O evento integra duas distâncias, de 3 e 4 quilómetros, e destina-se a alunos, professores e funcionários das escolas da Região Autónoma da Madeira, distribuídos pelos escalões de juvenis, juniores e seniores.

No total, estão inscritos 629 participantes, provenientes de 13 estabelecimentos de ensino de vários pontos da ilha.

A organização conta, este ano, com a co-organização da Câmara Municipal da Ribeira Brava, entidade responsável pelo transporte dos participantes e pela realização de um almoço convívio. O evento dispõe ainda do apoio de diversas empresas, sobretudo do concelho, que asseguram prémios para os três primeiros classificados de cada escalão.