Oficina de Teatro Corpus vence Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela

A Oficina de Teatro Corpus, da Escola Secundária Francisco Franco, foi a vencedora da XXXIV edição do Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela, que decorreu ao longo desta semana na Escola Secundária Jaime Moniz.

O grupo conquistou o Prémio Carlos Varela com a peça “Lá, onde nos”, uma criação colectiva, garantindo assim a oportunidade de apresentar o espectáculo no Teatro Municipal Baltazar Dias, no próximo dia 2 de Maio.

A sessão de encerramento contou ainda com a apresentação da peça “A Barbearia”, pelo Grupo de Teatro da Escola Básica e Secundária Dr. Francisco Freitas Branco, numa adaptação de Miguel Silva. Seguiu-se a cerimónia de encerramento do festival, que incluiu a apresentação do projecto da Associação Garouta do Calhau com o espectáculo “Manual de instruções para a vida (que ninguém leu)”, com encenação de Sara Cíntia.

A entrega de prémios foi realizada pelo júri do festival, pelo director regional da Juventude, pela directora do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal e pela presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz.

Entre os prémios individuais, o Prémio de Melhor Actor foi atribuído ao aluno André Castro, do grupo Voo à Fantasia, da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, pela participação na peça “O último comboio”, de Helena Pita e Eva Gonçalves. Já o Prémio de Melhor Atriz distinguiu a aluna Júlia Tetiana Troschenko, do grupo O Moniz, da Escola Secundária Jaime Moniz, pelo trabalho “Olívia”, de Mariana Jones.

O grupo O Moniz arrecadou ainda os prémios de Melhor Encenação e Melhor Realização Plástica, também com a peça “Olívia”. A Oficina de Teatro Corpus foi igualmente distinguida com os prémios de Melhor Sonoplastia e Melhor Texto pela peça vencedora.

O festival atribuiu ainda menções honrosas, entre as quais ao aluno Máximo Fernandes, pela interpretação em “Lá, onde nos”, e à aluna Eva Gonçalves, pela produção de texto em “O último comboio”. A Oficina de Teatro Corpus recebeu também uma menção honrosa pela criatividade e cenografia do mesmo espectáculo.

Entre os louvores atribuídos, destaque para Helena Pita, pela interpretação em “O último comboio”, para o Grupo de Teatro Amarelo, da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, pela dinâmica colectiva em “Maré Alta”, e para o Grupo de Teatro do Porto Santo, da Escola Básica e Secundária Dr. Francisco Freitas Branco, pela presença de palco e projecção vocal em “A Barbearia”.