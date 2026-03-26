OFITE estreia "Os Miseráveis" amanhã, no Dia Mundial do Teatro

A OFITE – Oficina de Teatro do Estreito assinala amanhã o Dia Mundial do Teatro, celebrado a 27 de Março, com a estreia do espectáculo "Os Miseráveis", numa adaptação livre da obra-prima de Victor Hugo.

"O espectáculo sobe ao palco da Casa da Cultura de Câmara de Lobos nos dias 27 e 28 de Março, às 21h00, e no dia 29, com sessões às 17h00 e 19h00. As reservas podem ser efetuadas através do número 291 911 480", anunciam.

A história que se centra na vida de Jean Valjean foi publicada em 1862, "é um dos maiores clássicos da literatura universal, abordando temas intemporais como a justiça, a redenção, a pobreza e a dignidade humana", realça a OFITE. "Os Miseráveis" retrata uma narrativa de "um homem marcado por um passado de miséria e exclusão, cuja trajetória se transforma num poderoso retrato de humanidade e esperança", resume.

E continua: "A peça acompanha a história de Jean Valjean, que, perante a fome e a ausência de trabalho, comete um pequeno crime ao roubar pão para alimentar os sobrinhos. Condenado a anos de trabalho forçado, carrega o peso desse passado ao longo da vida, num percurso marcado por desafios morais e pela busca de redenção."

Segundo a OFITE, "a adaptação representa um exigente desafio artístico", trabalho assumido "enquanto companhia de teatro comunitário que, em 2026, celebra 10 anos de atividade", recorda. "Constituída por elementos que conciliam o teatro com a vida académica, profissional e pessoal, a companhia afirma o valor do teatro amador na reinterpretação de grandes obras e na sua aproximação ao público".

A direção artística é de Zé Abreu, sendo que "a OFITE tem vindo a afirmar-se como um projeto de cidadania cultural ativa no concelho de Câmara de Lobos, promovendo o teatro como espaço de criação, partilha e reflexão coletiva", sendo que para o encenador, levar esta narrativa ao palco, no contexto de uma companhia de teatro comunitário, "ultrapassa o mero exercício artístico, constituindo um gesto cultural de profundo significado. Mais do que enfrentar um clássico exigente, trata-se de afirmar o teatro como um espaço acessível, vivo e transformador, capaz de aproximar grandes obras da comunidade", reforça.

O elenco de "Os Miseráveis" integra Ana Rita Luís, Rosalina Fernandes, Idalina Brito, Pedro Pestana, Isa Barros, Fátima Vieira, Matilde Gouveia, Lia Teixeira, João Paulo Henriques, Beatriz Pacheco, Rodrigo Figueira, Rafaela Inácio e Lia Rocha. A componente técnica está a cargo de Miguel Abreu e António Freitas. Acresce que a produção conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional de Cultura, e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

"Os Miseráveis" é a última peça levada a palco pela OFITE, que conta com "A Vizinha do Lado" (2025), uma comédia baseada na obra de André Brun, "Esvaziar o Mundo que Habita em Mim" (2023), uma produção baseada em crónicas da escritora madeirense Graça Alves, "O Doente Imaginário" (2025), uma adaptação da obra de Molière, apresentada no Centro Cívico do Estreito, e "Habemus Palavras, Poesia e Sonho" (2017), um espectáculo baseado numa colagem de textos poéticos, ou "Ensaio sobre a cegueira" (2024), a adaptação da obra emblemática de José Saramago, entre outras peças.