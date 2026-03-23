Dia da Actividade Física celebrado no Parque Urbano da Nazaré a 4 de Abril

O Dia Mundial da Actividade Física vai ser celebrado pela Câmara Municipal do Funchal, no dia 4 de Abril, com várias actividades a serem desenvolvidas no Parque Urbano da Nazaré, entre as 10h e as 14 horas. A data comemora-se oficialmente no dia 6, mas a autarquia vai antecipá-la por forma a possibilitar a participação de um maior número de pessoas.

Segundo nota enviada à imprensa, o objectivo é "promover a prática de atividade física e a adopção de estilos de vida saudáveis, através de uma forte componente lúdica, fomentar o convívio entre participantes de todas as idades e géneros, e destacar a importância do desporto e da atividade física nos dias de hoje". Por outro lado, quer "evidenciar o papel fundamental do desporto e da actividade física no contexto actual".

Os participantes vão poder participar em actividades de arborismo, parede de escalada, insufláveis, trampolins, orientação, ténis de mesa, ciclismo, badminton, jogos tradicionais, xadrez e petanca. Para além destas actividades haverá ainda: rastreios e pinturas faciais, "proporcionando momentos de bem-estar e diversão para todas as idades".

A participação é livre e gratuita, não sendo necessária inscrição prévia.